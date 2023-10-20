Сборная России по бобслею и скелетону планирует провести в декабре сбор в Китае

Тренировочный сбор начнется 1 декабря и продлится почти месяц

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Сборная России по бобслею и скелетону в декабре планирует провести первый после почти двухгодичного перерыва зарубежный тренировочный сбор. Как сообщил ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" в Перми президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов, команда должна отправиться на подготовительное мероприятие в Китае.

"Мы сейчас стараемся использовать любые возможности, чтобы повысить качество подготовки спортсменов и поддержать их соревновательный тонус, дав возможность сменить обстановку, - сказал Пегов. - Министерство спорта России одобрило нашу идею о поездке в Китай, сбор начнется 1 декабря и продлится почти месяц. В нем примут участие все наши ведущие бобслеисты и скелетонисты. Планируется, что в составе команды будут семь пилотов (четыре - у мужчин, три - у женщин) вместе с разгоняющими, а также десять скелетонистов (по пять мужчин и женщин)".

"За несколько дней до нашего прилета на олимпийской трассе в Яньцине завершится первый этап Кубка мира. Наши ребята выйдут на трассу по горячим следам, и мы получим точное представление о сегодняшних возможностях команды. Уверен, что уровень результатов будет высоким, а время наших лидеров будет конкурентоспособным на мировом уровне", - добавил глава федерации.

Международная федерация бобслея и скелетона в марте 2022 года приняла решение отстранить российских спортсменов от участия в зарубежных стартах из-за обострения ситуации на Украине. Весь прошлый сезон сборная России вынуждена была тренироваться и выступать только на олимпийской трассе Сочи.