В Минспорте рассказали о проработке плана восстановления "Донбасс-Арены"

Начинать строительство арены на сегодняшний день было бы неправильно, отметил Одес Байсултанов

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Министерство спорта России начнет прорабатывать вопрос восстановления "Донбасс-Арены" с 2024 года. Об этом ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" в Перми сообщил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

"В связи с тем, что есть определенные условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов ["Донбасс-Арены"] на сегодняшний день было бы неправильно, - сказал Байсултанов. - Скорее всего, эту тему будем прорабатывать с 2024 года. Но необходимость в этом есть, будем восстанавливать, воссоздавать команду, уже наш "Шахтер" займет полноправное место среди достойных команд России".

В прошлом самой известной и титулованной донецкой командой был "Шахтер", но сейчас он не имеет связи с Донбассом. "Шахтер", имеющий статус одного из грандов восточноевропейского футбола, базировался в Донецке до начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году. Украинский "Шахтер" в мае 2014 года переехал в Харьков, после начала специальной военной операции - во Львов, еврокубковые матчи проводил в Польше.

Позднее в ДНР был создан новый клуб "Шахтер". Его домашним стадионом также стала "Донбасс-Арена" которая была повреждена после начала вооруженного конфликта в 2014 году.