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Форум "Россия - спортивная держава"

В ФХР допустили, что дисциплинарный совет IIHF рассмотрит дело Федотова в ноябре

Официальных дат нет, отметил Дмитрий Курбатов

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) может рассмотреть дело вратаря ЦСКА Ивана Федотова только в ноябре. Такое мнение ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" в Перми высказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

"Официально неизвестно, - сказал Курбатов в ответ на вопрос, когда IIHF может рассмотреть дело вратаря. - По моему опыту общения с дисциплинарным комитетом, я предполагаю, что заседание будет проведено в течение ноября".

Серебряный призер Олимпиады 2022 года и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Федотов в сезоне-2023/24 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступает за армейцев, несмотря на то, что IIHF не признала его контракт с российским клубом из-за соглашения с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия". Вратарь был дисквалифицирован международной федерацией до конца года, однако ФХР и КХЛ не стали накладывать на игрока внутреннюю дисквалификацию. 

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Форум "Россия - спортивная держава"
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