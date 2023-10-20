Далалоян оценил идею возродить проведение спортивных парадов на Красной площади

Олимпийский чемпион отметил, что с удовольствием бы принял участие в таком мероприятии

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Проведение спортивных парадов на Красной площади стало бы отличной возможностью напомнить о спорте в стране. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

"Отличная идея, я бы с удовольствием принял участие, - сказал Далалоян. - Красная площадь - это знаковое место, там проходят парады Победы и было бы здорово, если бы там еще проходили парады физкультурнирков. Мне кажется, это отличная возможность в очередной раз напомнить о спорте в нашей стране".

19 октября на полях форума "Россия - спортивная держава" в Перми глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выступил с предложением объявить 2024 год Годом спорта и вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади. Президент России Владимир Путин назвал это предложение хорошей идеей.

Далалояну 27 лет, он завоевал золотую медаль в командном турнире на Олимпиаде в Токио. Три раза он становился чемпионом мира, пять раз гимнаст побеждал на чемпионатах Европы.

Первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча - системы военной подготовки советских граждан - состоялся на Красной площади в 1919 году. С 1931 года парады физкультурников на главной площади страны проходили в присутствии руководителя СССР Иосифа Сталина, в них принимали участие тысячи человек. Традицию проведения парадов прервала Великая Отечественная война. В послевоенные годы традиция парадов физкультурников на Красной площади сошла на нет, позднее они проводились на стадионе "Динамо".