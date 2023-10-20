Митрофанов рассказал о повестке исполкома РФС

Исполком организации пройдет 26 октября

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Вопросы по ряду программ развития футбола будут включены в повестку заседания исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" в Перми сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Повестка исполкома еще не утверждена, ее утверждает президент, - сказал Митрофанов. - Но прежде всего там будут вопросы, посвященные ряду программ развития футбола, мы продолжаем формировать стратегическую повестку. Будут ли обсуждать переход в Азию? Когда появится официальная повестка, мы ее опубликуем".

"Я говорил, что мы являемся частью УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) и что ведем работу по возобновлению своего участия в международных матчах под эгидой УЕФА. Нельзя сидеть на двух стульях одновременно. В любом случае у нас есть базовая договоренность с УЕФА о том, что если у УЕФА не будет по каким-то причинам получаться нас восстановить, мы будем обсуждать вопрос смены конфедерации. Это наше право, учитывая, что мы находимся на территории двух частей света. Поэтому мы имеем право поменять конфедерацию. Это вопрос интересов нашего футбола", - добавил Митрофанов.

Исполком организации пройдет 26 октября.