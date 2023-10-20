Матыцин: Россия продолжает оставаться оплотом уважения к спортивным ценностям

Министр подчеркнул, что Россия продолжает диалог даже с теми международными организациями, которые проявляют несправедливость к спортсменам и федерациям

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Россия остается оплотом справедливости, взаимного доверия и уважения к ценностям спорта. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Мы открыты, мы продолжаем диалог с коллегами со всего мира, - сказал Матыцин. - Мы сохраняем контакт даже с теми организациями, которые проявляют несправедливость к нашим спортсменам и спортивным организациям, прежде всего - Олимпийскому комитету России и Паралимпийскому комитету России. Этот сложный период мы преодолеем. Сегодня важно как никогда сверять часы, по возможности - регулярно. Мы это делаем внутри России и на площадках форумов".

"Мы не просто говорим - мы предлагаем реальные форматы взаимодействия с нашими партнерами, создаем новые конструкции взаимодействия, открываем новые линии направления сотрудничества - организация соревнований между клубными командами. Это многополярный спортивный мир, о котором сегодня все чаще и чаще говорят и лидеры государств, и лидеры крупных международных организаций. Без выхода за рамки традиционного понимания спорта, без решения проблем, когда руководство международного спорта практически монополизировало доступ к соревнованиям, Россия остается оплотом справедливости, взаимного доверия, уважения к ценностям спорта и, прежде всего, к человеку - спортсмену, тренеру, организатору", - добавил министр.