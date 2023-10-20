Матыцин назвал демонстрацию открытости России главной целью "Игр будущего"

Россия обладает огромным опытом проведения крупных проектов, цель которых - развития общества внутри страны, отметил министр спорта

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Главное назначение "Игр будущего" заключается в демонстрации открытости России как страны, которая активно воспринимает тенденции среди молодежи. Такое мнение министр спорта РФ Олег Матыцин высказал на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Мы будем предлагать в следующем году несколько крупных проектов, часть из них анонсировал президент РФ Владимир Путин, о других проектах очень ярко говорил Дмитрий Чернышенко, - сказал Матыцин. - Прежде всего, это проект "Игры будущего". Наверняка вы уже знаете, эти соревнования представляют собой композицию традиционных видов спорта и кибердисциплин. Они будут представлены в едином выражении, демонстрируя новые тенденции развития общества, их активно поддерживает молодежь".

"Задача спорта - обеспечить гармоничное развитие будущего поколения. Самое главное значение этого проекта - показать миру открытость России, которая думает и активно воспринимает новые тенденции среди молодежи, показать всему миру, что мы готовы к сотрудничеству. Мы обладаем огромным опытом проведения крупных проектов, цель которых одна - развитие общества внутри России. Надеюсь, этот проект уже сейчас вызывает интерес", - добавил министр.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.