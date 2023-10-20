Матыцин заявил, что Игры БРИКС не позиционируются как разрушитель мирового спорта

Министр отметил, что нужно вписать проведение соревнований в международный спортивный календарь

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Игры стран БРИКС не позиционируются в качестве разрушителя мирового спорта. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин заявил на планерной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" на форуме "Россия - спортивная держава".

"Мы вчера с коллегами говорили, что надо подумать о сроках проведения этого мероприятия, чтобы оно спокойно вписалось в международный календарь. Мы не позиционируем его как разрушитель мирового спорта, а как кирпичик в здании международного сообщества. Мы хотим утвердить формат этого соревнования, мы об этом договорились. Создана рабочая группа по спорту в рамках БРИКС. Это тоже важный шаг на пути нашего взаимодействия", - сказал Матыцин.

Соревнования Игр стран БРИКС проходят с 18 по 21 октября в южноафриканском Дурбане. В них принимают участие около 450 спортсменов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Россию на Играх представляют 34 спортсмена во всех шести видах спорта, представленных в программе.

Первые Игры стран БРИКС прошли в 2016 году в Индии. В 2024 году соревнования впервые примет Россия, турнир пройдет с 12 по 23 июня в Казани. 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению Игр стран БРИКС - 2024. Сопредседателями комитета назначены вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).