Поздняков назвал спортивную дипломатию одной из основных деятельностей ОКР

Суть этой деятельности заключается в формировании предпосылок для возвращения международного спорта на путь равноправного сотрудничества, подчеркнул глава Олимпийского комитета России

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Спортивная дипломатия является одним из основных направлений деятельности Олимпийского комитета России (ОКР). Такое мнение президент ОКР Станислав Поздняков высказал на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.

"На сегодняшний день спортивная дипломатия является одной из основных составляющих деятельности ОКР, - сказал Поздняков. - Ее суть в формировании предпосылок для возвращения международного спорта на путь равноправного сотрудничества, а российского спорта - на лидирующие позиции, в том числе в спортивной дипломатии".

"Для нас был важен форум "Россия - Африка", на котором было большое представительство наших друзей из африканского континента, с тремя африканскими национальными олимпийскими комитетами мы подписали договоры о сотрудничестве. Наше олимпийское образование будет востребовано еще долгие годы у наших африканских друзей. Мы абсолютно открыты и готовы с ними сотрудничать", - добавил глава ОКР.