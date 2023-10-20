В ФШР рассказали, как борются с переманиванием юных шахматистов за границу

Организация подписывает с перспективными шахматистами десятилетний контракт, рассказал Андрей Филатов

ПЕРМЬ, 20 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) подписывает с перспективными шахматистами 10-летние контракты, чтобы минимизировать возможность их отъезда за границу. Об этом ТАСС по телефону рассказал президент ФШР Андрей Филатов.

"Федерация шахмат России уже в этом году начала работать в этом направлении. С перспективными шахматистами мы подписываем 10-летний контракт. Со своей стороны федерация помогает продвигаться, способствует привлечению спонсоров, тренеров. Делаем все, чтобы талантливый российский шахматист мог максимально реализовать свой талант. Если спортсмен примет решение сменить страну, то должен будет вернуть все затраты, которые понесли инвесторы в его становление и продвижение. Летом первый подобный контракт мы подписали с Андреем Есипенко", - рассказал Филатов.

"Также отмечу, что ФШР справляется с незагрузкой тренеров сборной в связи с недостаточным количеством международных соревнований. За шестью ведущими тренерами сборных России мы закрепили наиболее талантливых ребят - всего 14 молодых, перспективных шахматистов. При том и персональные тренеры продолжают работать с ними, - добавил Филатов. - И уже есть первые результаты - мы стали чемпионами Азии и вторыми на мире".

Президент России Владимир Путин накануне потребовал разобраться с "дельцами от хоккея", которые переманивают перспективных спортсменов с юности работать за границей.