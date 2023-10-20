Поздняков назвал спорт политическим инструментом для объединения стран

Глава Олимпийского комитета России отметил, что спорт - одна из гуманитарных составляющих, позволяющая создавать мосты между народами и странами

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Спорт является инструментом для политических деятелей, чтобы объединять страны и народы. Такое мнение президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказал на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.

"По проекту "Дети Азии" - этот проект развивается, он очень интересен с той точки зрения, что в этом году в зимних "Детях Азии" впервые приняли участие наши белорусские друзья, - сказал Поздняков. - Международный комитет игр "Дети Азии" поддержал включение спортсменов из Белоруссии в эти соревнования, чтобы они [спортсмены] имели достаточную соревновательную практику. Такие благородные жесты со стороны нашего олимпийского сообщества тем ценны, что спорт - одна из гуманитарных составляющих, которая работает, чтобы создавать мосты между народами и странами. Спорт тем и ценен - он инструмент для политиков всех стран, чтобы посредством его выстраивать более стройные отношения".

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. В восьмой раз их планируется провести в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. Власти Якутии ожидают приезд представителей не менее 35 стран.