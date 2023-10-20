В ФХР рассказали, какие дела дисциплинарный совет IIHF рассмотрит с учетом дела Федотова

Всего орган рассмотрит четыре дела

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит четыре дела, связанные с Федерацией хоккея России (ФХР) и клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми рассказал гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на вратаря Ивана Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. КХЛ разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и ФХР свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в первом матче IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс.

"Первое дело - Федотов против IIHF по поводу его отстранения, второе - ЦСКА против IIHF по поводу запрета на переходы, третье - ФХР против IIHF из-за того, что Федотов был допущен к игре без наличия трансферной карты, четвертое - IIHF против ФХР из-за того, что ЦСКА вышел на раскатку с буквой Z на форме и с рекламой батальона "Эспаньол", - сказал Курбатов. - По ним будут решения. Как это дальше будет развиваться и какие причудливые формы может принять санкции международной федерации, сложно сказать. Теоретически я не хочу проявлять излишний пессимизм или оптимизм, давайте говорить объективно о том, что есть четыре дела, которые должны быть рассмотренные в ближайшее время в дисциплинарном комитете. Будет решение, будем его обсуждать, а также дальнейшие планы".

В сентябре 2022 года на своем полугодовом конгрессе IIHF утвердила, что в случае возвращения сборной России на международную арену она вернется в элитный дивизион чемпионата мира. "Это тоже из области каких-то догадок, - ответил Курбатов на вопрос, может ли IIHF отменить свое решение из-за дела Федотова.