МИД РФ проводит работу по защите интересов спортсменов в Совете ООН

Принципиальную позицию России поддерживает подавляющее большинство участников международного спортивного движения, отметил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. МИД России продолжит неуклонно защищать интересы российского спорта, в том числе в Организации объединенных наций (ООН). Об этом на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми сообщил посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев.

"Мы будем и впредь на постоянной основе неуклонно защищать интересы российского спорта, интересы и права наших атлетов, - сказал Хорев. - Мы проводим эту работу на различных уровнях, включая Совет ООН по правам человека. Принципиальную позицию РФ поддерживает подавляющее большинство участников международного спортивного движения".

"На многих из них оказывается абсолютно бессовестное политическое давление со стороны деструктивных сил. Можно говорить о кризисной ситуации в этой сфере", - добавил Хорев.