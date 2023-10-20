Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, отметил Умар Кремлев

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Часть доходов от акцизов на табачную и алкогольную продукцию нужно направлять на развитие спорта, этот вопрос может быть рассмотрен в ближайшее время. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

"Отчисления от акцизов на алкоголь и табак нужно направлять на развитие спорта. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. В определенной степени эти вещи наносят вред здоровью, поэтому с помощью отчислений будет поддерживаться линия спорта и здорового образа жизни", - сказал Кремлев.

"Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.