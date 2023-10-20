20 октября, 05:52
Форум "Россия - спортивная держава"

Российских спортсменов пригласили в Киргизию на соревнования в 2024 году

В пятницу Министерство спорта России и Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии подпишут план мероприятий на два года

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Спортсменов из России пригласили в Киргизию на местные соревнования в 2024 году. С предложением выступил директор департамента спорта и физической культуры при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Айбек Абдымомунов в ходе выступления на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Необходимо сказать, что сегодня между нашими министерствами будет подписан очередной план мероприятий на два года, в который включены основные крупные международные мероприятия, - сказал Абдымомунов. - В 2024 году Кыргызстан планирует принять участие в абсолютно новом виде спорта - фиджитал - на первых "Играх будущего". Детско-юношеская сборная выступит на играх "Дети Азии". Мы также планируем участие во Всемирных играх дружбы. Вместе с тем приглашаю всех российских спортсменов в Кыргызстан принять участие в будущих мероприятиях в 2024 году". 

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Форум "Россия - спортивная держава"
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