Коган заявил, что Омск может принять чемпионат России по фигурному катанию

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России отметил, что в мире немного ледовых дворцов, которые могут сравниться по качеству с омской ареной

ОМСК, 20 октября. /ТАСС/. Омск является одним из потенциальных кандидатов на проведение чемпионата России по фигурному катанию в ближайшем будущем. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Очень мало ледовых дворцов в мире могут сравниться по качеству и уюту с этой ареной. Благодарны руководству за то, что они делают для развития фигурного катания в регионе. Я привык отвечать за свои слова и не очень люблю давать пустые обещания. Омск является одним из кандидатов на проведение чемпионата России. Много заинтересованных в этом регионов, будем искать удобный формат проведения", - сказал Коган.

С 21 по 22 октября в Омске на "G-Drive-Арене" пройдет второй этап Гран-при России по фигурному катанию.

Чемпионат России 2024 года пройдет в Челябинске, предыдущий турнир состоялся в Красноярске.