Пегов: одобрение Путиным идеи объявить в России 2024 год Годом спорта поддержит атлетов

Последние заявления президента еще раз доказывают, что российский спорт продолжает оставаться в центре внимания государства, отметил президент Федерации бобслея России

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Одобрение президентом РФ Владимиром Путиным предложения объявить 2024 год в стране Годом спорта в очередной раз демонстрирует, что российский спорт продолжает оставаться в центре внимания государства, отечественные спортсмены не чувствуют себя брошенными. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" высказал президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

"На 2024 год в России запланировано очень много спортивных мероприятий, включая зимнюю Спартакиаду, Игры дружбы и Игры стран БРИКС, - напомнил Пегов. - Наш спорт является частью мирового, и если за границей кто-то считает не так, то мы сами способны организовывать у себя большие соревнования, в которых примут участие представители стран, в которых живет больше половины населения земного шара".

"Российские спортсмены, многие из которых сейчас лишены возможности выступать на международных стартах, не чувствуют себя брошенными. За достойное выступление на домашних стартах они получат очень хорошие призовые. Последние заявления президента еще раз доказывают, что российский спорт продолжает оставаться в центре внимания государства", - подытожил собеседник ТАСС.

На полях форума глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выступил с предложением объявить следующий год Годом спорта и вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади. Путин назвал это предложение хорошей идеей.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).