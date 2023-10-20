Коган считает, что отстранение россиян понизило конкуренцию в мировом фигурном катании

Федерация фигурного катания поставила во главу угла техническую составляющую, в России увеличивается число мастеров спорта, отметил Александр Коган

ОМСК, 20 октября. /ТАСС/. Отстранение россиян от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) привело к снижению конкуренции в мировом фигурном катании и не идет на пользу ни отечественному, ни международному спорту. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"То, что наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях, не является плюсом ни для нас, ни для других. Конкуренция снизилась, это все отмечают. Мы создаем условия для прогресса, 89 спортивных соревнований, не считая массовых. У нас увеличивается число мастеров спорта. Во главу угла мы поставили техническую составляющую. Мы хотим, чтобы в любой момент наши фигуристы могли показать высокий уровень", - сказал Коган.

9 октября пресс-служба ISU сообщила, что руководство организации не стало менять санкции в отношении российских спортсменов. 1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.