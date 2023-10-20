20 октября, 06:04
Форум "Россия - спортивная держава"

Поздняков заявил, что дипломатия должна быть направлена против влияния политики на спорт

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Александр Щербак/ ТАСС
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ ТАСС

Необходимо сделать спорт инструментом общения, считает глава Олимпийского комитета России

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) использует дипломатию против влияния политической системы на спорт. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков в ходе выступления на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" в рамках форума "Россия - спортивная держава".

"Мы используем дипломатию для международного общения, открытости, против влияния политической системы на спорт, - сказал Поздняков. - Задача в том, чтобы сделать спорт инструментом общения, не достигая политических целей. Так, как считал основатель современного олимпийского наследия барон Пьер де Кубертен".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября). 

Теги:
Форум "Россия - спортивная держава"Поздняков, Станислав Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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