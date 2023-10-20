Коган считает, что фигуристку Туктамышеву рано списывать со счетов

Спортсменка в течение многих лет показывает стремление и любовь к катанию, подчеркнул Александр Коган

ОМСК, 20 октября. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева в течение многих лет показывает стремление и любовь к фигурному катанию, поэтому ее рано списывать со счетов. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"Думаю, что Лизу рановато списывать, она в течение многих лет показывает стремление и любовь к катанию, уровень человеческих возможностей. Она начала после 22 лет прыгать четверные и тройной аксель. Сейчас у многих сложность в монотонной работе, это сложность всех, кто достиг каких-то вершин. Рад, что она здесь, в Омске, и покажет программы", - сказал Коган.

18 октября глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова сообщила ТАСС, что телеканал по ходу текущего сезона планирует ряд проектов с Туктамышевой.

Туктамышевой 26 лет, она также является серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.

С 21 по 22 октября в Омске на "G-Drive-Арене" пройдет второй этап Гран-при России по фигурному катанию. Туктамышева выступит в рамках шоу программы церемонии открытия этапа.