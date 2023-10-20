Следующий Совет по спорту будет посвящен роли негосударственных организаций

Марат Филиппов подчеркнул, что на совете обсудят работу Олимпийского и Паралимпийского комитетов России

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Следующий Совет по физкультуре и спорту при президенте РФ будет посвящен роли негосударственных организаций в сфере спорта. Об этом заявил секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов в ходе выступления на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Следующее заседание Совета будет посвящено роли негосударственных организаций в сфере физической культуры и спорта - Олимпийского и Паралимпийского комитетов России", - сказал Филиппов.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).