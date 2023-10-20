Кремлев заявил о необходимости отчислений на спорт от доходов казино

Президент Международной ассоциации бокса отметил, что отчисления должны направляться от деятельности как обычного, так и онлайн-казино

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Часть доходов от деятельности казино должна быть направлена на спорт. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - Спортивная держава" заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

"Доходы от казино нужно направлять на спорт. Это касается и обычного казино, и онлайн-казино", - сказал Кремлев.

"Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.