Министр спорта Уганды назвал позорным и жестоким решение об отстранении российского спорта

В мире спорт представляет редкую возможность для единства, более того, он представляет платформу для дипломатии, заявил Питер Огванг

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований является позорным, обескураживающим и жестоким. Такое мнение на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми высказал государственный министр образования и спорта Республики Уганда Питер Огванг.

"Хартия ЮНЕСКО подчеркивает, что спорт является фундаментальным правом для всех, - сказал Огванг. - Сама фраза "спорт без границ" воплощает суть того, чем должен быть спорт - это мир, в котором любовь к игре выше политических барьеров. В мире спорт представляет редкую возможность для единства, более того, он представляет платформу для дипломатии".

"Речь о том, чтобы дать каждому человеку шанс мечтать, стремиться и преуспевать, - продолжил министр. - Если спорт делает нас гражданами мира, почему Россию отстраняют от международных мероприятий? Если спорт должен быть инклюзивен, почему Запад маргинализирует Россию? Мы не можем сидеть и обсуждать спорт без границ, когда Россия не дышит, когда ее молодежь лишают возможности соревноваться, лишают ее гордости и самобытности. Без флага, без герба, даже без гимна - это тот мир, в котором мы действительно хотим жить?"

Он отметил, что спорт нельзя использовать для сведения политических счетов. "Отстранение российских спортсменов является позорным, обескураживающим и жестоким, спорт - это объединяющий элемент, его нельзя использовать для сведения политических счетов, это блокирует потенциал молодежи - именно они участвуют в таких соревнованиях, они говорят на языке спорта, но становятся жертвой языка политики, - сказал Огванг. - Это нецивилизованно и убивает задуманную цель спорта, миру необходимо идти в ногу со временем, подчеркивать важность спорта и защищать его. Спорт не знает геополитического языка, не знает расы, у него нет цвета кожи".

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.