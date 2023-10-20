Вкусно и полезно. Что едят футболисты, хоккеисты и баскетболисты

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Международный день повара, когда проходят различные кулинарные конкурсы и мастер-классы, отмечается 20 октября. ТАСС поговорил с поварами и докторами футбольных, хоккейных и баскетбольных клубов о том, какие блюда входят в рацион спортсменов, а также о запрещенных и любимых продуктах.

Всемирный день повара был утвержден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров. Отмечают праздник в порядка 70 странах, в этот день также устраивают гастрономические фестивали, а поваров оценивают по скорости приготовления блюд и их вкусу.

Когда вспоминаешь о том, чем питаются спортсмены, наверняка первыми в голову приходят истории о знаменитом борще, которым кормили на подмосковной базе в Тарасовке футболистов "Спартака" и всех, кто туда приезжал. Готовила его шеф-повар Анна Павловна Чуркина, работавшая на базе в течение порядка 40 лет, с тех времен, когда "Спартак" возглавлял в качестве главного тренера Никита Симонян.

Константин Бесков, под руководством которого красно-белые два раза выиграли чемпионат СССР, подчеркивал, что такого борща не наливали на базе киевского "Динамо", с которым "Спартак" в ту пору соперничал. А многие футболисты могли отличить спартаковский борщ от любого другого приготовленного. При этом шеф-повар убеждала и игроков мусульманского вероисповедания, что в борще нет свинины, в ином случае это неспартаковский борщ.

Русская кухня по вкусу иностранным футболистам ЦСКА

Повар ЦСКА Евгений Ященко рассказал, что капитан армейцев Игорь Акинфеев, как правило, не питается с командой, придерживаясь собственного, давно сформированного режима питания. При этом Акинфеев присутствует на командных обедах и ужинах - но больше чтобы пообщаться с ребятами или попить кофе. В основном команда питается европейской едой, за исключением майонеза, жирных соусов и другой жирной пищи. "В основном у нас все запеченное и отварное, а если и жареное, то без корочки, - сказал Ященко ТАСС. - Салаты у нас всегда с сезонными овощами, да и сейчас можно в любое время года найти хорошие продукты. В сложные салаты и блюда мы добавляем домашнюю заправку: масло растительное, масло душистое, желток, чеснок и горчица, все это взбивается".

За питанием игроков ЦСКА строго следит главный врач команды Эдуард Безуглов. Он же дает рекомендации повару. Ященко отмечает, что важно разнообразить меню. "Может, не каждый день, но стараемся, чтобы кухня чередовалась, добавляем что-то новое - чтобы ребятам не приедалось одно и то же, - рассказал он. - Также общаемся с поварами других команд - с "Динамо", "Локомотивом". Перенимаем что-то из их рациона, это обычная практика". В футбольном клубе есть определенные свободные дни, когда игрокам можно немного больше, чем обычно, - тогда для них готовят котлеты по-киевски, пельмени, мясо или рыбу на гриле. "Особенно игроки радуются вырезке, бефстроганову и салату "Цезарь" со своей заправкой без вредных добавок, - отметил повар ЦСКА. - После игры им разрешается есть пиццу, бургеры и даже выпить немного колы, чтобы восстановить углеводные потери. На следующий день после игры можно съесть что-то в легкой панировке, грудку в сухариках ребята любят".

Меню в ЦСКА не бывает постоянным и однотипным, в команде отталкиваются от потребностей футболистов и от тех продуктов, которые они едят чаще. Различается меню на домашних и выездных матчах, как отметил повар ЦСКА, например, тунец обычно используется на гостевых играх, так как его редко используют на встречах в Москве. При этом в команде стандартное предыгровое меню, каждый футболист знает, что в нем будет. "Там все идеально сбалансировано, нас даже на выездах в отелях хвалили, что баланс по меню хороший по сравнению с другими спортсменами, кто к ним приезжает", - отметил Ященко.

У поваров ЦСКА две главные задачи - подстроить питание под иностранных и российских игроков и придумать блюда на время сборов. По словам повара ЦСКА, вкусы иностранных и российских футболистов отличаются, поэтому приготавливаются блюда по два вида разными способами - рыба, курица, индейка, утка. Также в команде готовят лазанью. При этом после того, как иностранные футболисты пробуют российские блюда, некоторые из них приходятся им по вкусу, поэтому после этого они просят поваров готовить отечественные закуски. "Самая большая для меня нагрузка - думать, чем кормить команду на сборах, там фантазия начинает напрягаться, особенно за рубежом. В Абу-Даби было проблематично, там мало российских продуктов, нужно искать российские магазины, - сказал повар ЦСКА. - Буквально через три дня сборов наши уже начинают просить свои любимые блинчики, запеканки или сырники, - то, что привычно и видят каждый день. Некоторые продукты везем с собой на сборы сами: например, орехи, сухофрукты, - отметил повар ЦСКА. - Также сложности вызывают поездки на поезде на другие матчи. Идеально, если команда пообедала в одном городе, поужинала в поезде и потом завтракает в другом городе, но так не всегда получается, бывает, что мы и три раза можем в дороге поесть. В жаркую погоду приходится выкупать холодильник в вагоне-ресторане, но меню все равно составляется максимально сбалансированное. Также в поезд берем очень много воды, 200 бутылок".

В ЦСКА запрещен сахар в открытом виде. При этом на каждый день рождения готовится торт, в основном на песочном тесте, из-за чего в меню вносятся изменения. Из постоянных десертов есть штрудель с яблоком или вишней, а также овсяное печенье с шоколадом. Также футболистам разрешают выпечку и морковный торт.

Как заметил повар ЦСКА, все футболисты относятся к пище профессионально, не бывает моментов, когда какого-то игрока ругали из-за еды. На базе футболисты обычно завтракают и обедают. "В основном на завтрак просят пожарить яичницу без желтка или добавить салат из бобов, если белка не хватает, но это редкость. Футболисты сами знают, что им надо, мы только можем посоветовать, что повкуснее, а молодые ребята вообще неприхотливые", - отметил повар ЦСКА. Нередко повара подстраиваются под религию футболистов. Например, в месяц Рамадан полузащитник Аббосбек Файзуллаев просил готовить халяльную пищу. Чилийцы Виктор Давила и Виктор Мендес любят отварную свеклу, она помогает восстановлению мышц. "Сырники на завтрак - обязательное блюдо, есть два вида каши, стандартная яичница, омлет на заказ с разными наборами овощей, можно добавить ветчину и сыр", - отметил повар ЦСКА.

Свинина не пользуется популярностью в "Локомотиве"

В "Локомотиве" расписание еды такое же, как в ЦСКА. Шеф-повар клуба Артур Сагателов рассказал ТАСС, что во время чемпионата команда не находится в закрытом состоянии: футболисты завтракают, обедают и забирают с собой ужин. "На сборах команда имеет четыре полноценных приема пищи: завтрак, обед, ужин и перекус. Есть зона перекуса, которая работает 24 часа, но там ограниченное количество продуктов, туда входят орехи, фрукты, снеки, чай и кофе", - сказал Сагателов. В "Локомотиве" следуют последним рекомендациям Международной федерации футбола (ФИФА), которая предложила клубам использовать большой ассортимент и набор продуктов с большим выбором. Поэтому в клубе готовят для футболистов почти все, меню довольно обширное, в него входят разные блюда с рыбой, мясом, птицей, овощами, но с некоторыми исключениями.

При этом в "Локомотиве" нет как таковых запрещенных продуктов, просто есть те, которые готовят редко. "В этом списке находится свинина, как не особо нужный и жирный продукт, ограничиваем количество сахара, - сказал Сагателов. - Под особым контролем находятся углеводы, как важнейшая составляющая часть питания футболиста в рассчитанном объеме, необходимом для каждого конкретного спортсмена. Мы рекомендуем, но никак не ограничиваем. Медицинский штаб на основании биохимического анализа крови, веса, функциональной выносливости и других факторов формирует список рекомендаций питания и время приема пищи для отдельных продуктов. Это важно".

В "Локомотиве" считают правильной рекомендацию по питанию дома. При этом в клубе стараются делать меню разнообразным, чтобы прием пищи был зоной большого удовольствия. "Поэтому меню максимально широкое. Мы даем спортсмену не только рекомендации, но и возможность забрать готовые блюда с собой, а не искать подходящие продукты и тем более готовить самостоятельно", - отметил доктор "Локомотива".

Перед матчами еда у футболистов "Локомотива" очень скромная - углеводы, немного мяса, чаще всего птицы. Как считает Сагателов, движущим фактором является еда не до игры, а после. Многие футболисты "Локомотива" спрашивают до игры, будут ли бургеры и пицца, после матчей они их получают. "Это та зона редкого продукта, исключения, которые позволяются только после игры, когда мы даем все, что поможет восстановить энергию, поднять настроение, - сказал Сагателов. - Поэтому самые популярные продукты - это пицца и бургеры. Еще раз отмечу. Исключительно только после матча."

"Есть многолетняя практика и так называемая инерция по подбору продуктов, которая используется для спортсменов, но современные научные данные, опыты, статьи учитываются. Мы движемся в ногу со временем и стараемся сделать меню максимально разнообразным, интересным и, повторюсь, не превратить в наказание. Футболист должен восполнить свои калории и получить удовольствие, отдохнуть", - заключил доктор "Локомотива".

Макароны вместо пиццы в баскетбольном ЦСКА

За питание баскетболистов ЦСКА отвечает доктор Тимофей Гаев. Он назвал болезненной темой питание игроков, так как в команде могут контролировать это только во время выездных матчей. В ЦСКА нет своего шеф-повара, однако есть проработанное меню, которое отсылается в отель, где будет базироваться команда во время гостевой игры. "Врач команды - самая большая гроза шеф-повара в отеле, потому что, когда мы приезжаем туда, сразу бежишь на кухню посмотреть, что уже сделали, проверяешь и пробуешь, - сказал Гаев. - Нельзя сказать, что меню какое-то удивительное и есть блюда, которые каждый хоть раз ел в своей жизни". По словам Гаева, в клубе делают упор на зелень, которая необходима для здорового питания. В баскетбольном ЦСКА считают очень важными супы. "Несмотря на достаточно большое количество иностранцев, самый ходовой суп - это борщ. Мы стараемся всегда делать один мясной и один овощной суп, но, когда уезжаем надолго, обычно корректируем меню, заказываем что-то еще".

В основных блюдах в ЦСКА делают упор на белковых продуктах, в такие продукты входят креветки, отварная курица, белое куриное мясо или семга. "Американские баскетболисты ЦСКА очень любят курицу, всегда очень переживают, если ее мало или нет", - отметил Гаев. В ЦСКА также отдельно отмечают послетренировочный период питания. "Есть такое понятие, которое называется "углеводное окно", до сих пор никто не знает, есть ли оно реально или нет, - сказал Гаев ТАСС. - Это спорная штука, тем не менее сами спортсмены любители закинуть в себя после тренировки что-нибудь. У нас на базе есть несколько упаковок протеина или геймера, это больше углеводная добавка, и после тренировки все пьют стакан на молоке или воде".

Доктор баскетбольного клуба ЦСКА отметил, что пиццы, которые относятся к углеводному окну, в раздевалке после игры чаще практикуют футболисты. В раздевалке баскетбольного ЦСКА специфичной еды после матчей нет. Команда отправляется в отель для перекуса, при этом делается упор на макаронные изделия цельнозернового сорта. По словам Гаева, это почти то же самое, что и пицца, но усваиваются такие углеводы лучше. "Еще мы знаем качество соуса в пасте, в отличие от заказной пиццы", - сказал Гаев.

В баскетбольном ЦСКА не ограничивают игроков в сладком. На ужине команда может поесть маффины, тирамису, паннакоту, но в ограниченном количестве. "Все ребята разные, кто-то вообще это не ест, но с удивлением могу констатировать, что это не сильно отличается от меню обычного человека за исключением того, что не все люди могут себе позволить есть часто семгу, например", - сказал Гаев. При этом в плане десертов в ЦСКА делают акцент на фрукты - это бананы, груши, яблоки, манго. "Для спортсмена банан - это не просто десерт, а ежедневная вещь, которая обязательно должна быть на тренировке, в раздевалке, на завтраке, обеде и ужине. Это обязательный спортпит", - отметил Гаев.

"Небольшое количество сахара допустимо, это скорее углеводная такая штука, можно ее отнести к разряду допустимых, - сказал Гаев. - У всех свои диеты локальные, у нас есть ребята, с кем мы прямо прорабатываем диету, но это очень зависит от самого спортсмена, потому что не каждый будет считать калории. Тут идет разница между командными и индивидуальными видами спорта. В индивидуальном спорте может быть свой нутрициолог, который постоянно подсчитывает калории и проводит время с одним спортсменом. В командном спорте все проще, у нас упор на правильное сочетание белков, жиров и углеводов, но никто не следит, чтобы не подошел и не ел что-то одно, но поел зелень. Понятно, что каждый волен отталкиваться от предпочтений".

Баскетбольный клуб ЦСКА не ограничивает игроков в еде, отталкиваясь только от непереносимости ими каких-либо продуктов. При этом в клубе не опасаются, что игроки наберут вес, так как они его сожгут во время физической нагрузки. "Нужно уточнить такую важную деталь, что питание делится на базовое и дополнительное, которое помогает в принципе в спорте, - отметил Гаев. - Есть разные направления так называемого спортивного питания, которые мы тоже активно используем. Чтобы было понимание, никаких допингов, ничего такого в это не входит. Это просто ряд специальных вещей, которые помогают либо наращивать мышечную массу, либо улучшать обменные процессы после тренировок. К этому относится креатин, цитруллин, это больше профессиональная часть. Которая не очень интересна".

Жареное под запретом в хоккейном "Спартаке"

О питании хоккеистов "Спартака" рассказал ТАСС технолог спортивного питания клуба Игорь Гармаш. "Ассортимент у нас большой, по блюдам очень много перечислять. В большинстве у нас блюда средиземноморской и кавказской кухни, присутствуют в меню турецкие и азиатские блюда, это все в зависимости от правильности питания", - подчеркнул он.

"У многих клубов в меню есть, к примеру, соус "Альфредо", но он у нас запрещен. Потому что в нем есть неправильные жиры, и получается так, что они не дают нужного эффекта. Допустим, если человек съедает спагетти и курицу, то от них идет заряд энергии на игру. А от жирных соусов вся энергия идет на переваривание", - добавил он.

Гармаш рассказал, чем питаются игроки ведущей тройки команды - Павел Порядин, Николай Голдобин и Иван Морозов. "У ребят большой ассортимент блюд, - сказал Гармаш. - Павел Порядин любит равиоли в любом виде и именно не с мясом, а, к примеру, со шпинатом и сыром, томатами. Николаю Голдобину всегда хочется попробовать что-то новое. Когда мы находились на сборах, он очень полюбил томатный суп с сыром страчателла, каждый раз просил его, а я не каждый раз имел возможность ему приготовить. Что касается Ивана Морозова, то это человек-загадка. Он всегда ест стандартные блюда: паста болоньезе, запеченые куриные окорочка, потому что у нас жареного почти ничего нет и вообще жареные блюда запрещены" - сказал он.