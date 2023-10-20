20 октября, 06:18
Форум "Россия - спортивная держава"

Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев может провести бой в Дубае

На профессиональном ринге россиянин одержал десять побед и не потерпел ни одного поражения

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев может провести следующий боксерский поединок в декабре в Дубае. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми рассказали в команде спортсмена.

"Следующий бой может пройти в декабре в Дубае", - сказал собеседник агентства.

Батыргазиев в четверг в Перми досрочно победил венесуэльца Эндера Луцеса.

Батыргазиеву 25 лет, на профессиональном ринге он одержал 10 побед (7 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На счету спортсмена титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF), чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. Россиянин занимает шестое место в рейтинге WBA. В активе Батыргазиева также победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.

"Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми. 

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Форум "Россия - спортивная держава"
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