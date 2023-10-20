Сашич считает, что накладывать спортивные санкции должна только ООН

Роль БРИКС должна вывести спортивную дипломатию на новый уровень, отметил исполнительный директор тренерского совета баскетбольной Евролиги

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Только Организация объединенных наций (ООН) должна иметь право накладывать на страны санкции, связанные со спортом. Такое мнение высказал исполнительный директор тренерского совета баскетбольной Евролиги Горан Сашич на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Спортивная дипломатия - это элемент из прошлого, который сейчас забывают. Роль БРИКС должна вывести спортивную дипломатию на новый уровень. И только ООН должна иметь право налагать спортивные санкции на страны, но не на спортсменов", - сказал Сашич.

Большинство российских спортсменов с февраля 2022 года из-за отстранения не выступают на соревнованиях под эгидой международных федераций.

"Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.