Игры дружбы 2028 года планируют провести за пределами России

Игры дружбы 2026 года должны пройти в Сочи

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Организаторы Всемирных игр дружбы 2024 года надеются провести турнир на таком уровне, чтобы в будущем это стало новой традицией. Об этом заявил гендиректор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин в ходе выступления на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" в рамках форума "Россия - спортивная держава".

"Мы порождаем громадное наследие, надеемся, что сможет организовать этот турнир на таком уровне, что это положит начало новой традиции и Игры дружбы будут проводиться каждые два года, чередуя зимние и летние соревнования. Таким образом, это целое новое движение, которое будет с радостью встречено на всех континентах и всеми без исключениями федерациями", - сказал Сорокин.

На презентации, которую во время выступления демонстрировал Сорокин, было показано, что Игры дружбы 2026 года должны пройти в Сочи, а в 2028 году их планируют провести за пределами России.

Игры дружбы в 2024 году пройдут в Москве и Екатеринбурге.

"Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.