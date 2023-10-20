Представитель Евролиги заявил, что США нарушали Олимпийскую хартию 35 раз

Горан Сашич отметил, что почти 20 стран нарушили олимпийское перемирие в 1998 году

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. США нарушали олимпийские правила 35 раз. Об этом на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми рассказал исполнительный директор тренерского совета баскетбольной Евролиги серб Горан Сашич.

"Когда меня спрашивают о санкциях в отношении россиян и белорусов, я хочу напомнить, что такие санкции уже были. Желько Обрадович (баскетбольный тренер - прим. ТАСС) и другие легендарные атлеты из Сербии были дискриминированы. Я хотел бы указать пять причин того, как устанавливают ограничения. Первая - это расовая дискриминация: апартеид в ЮАР, преследование Нельсона Манделы. Вторая - дискриминация по полу: режим "Талибан" (движение запрещено в РФ) в Афганистане. Третья - это допинг, четвертая - хулиганство в Англии, которое приветствовалось английским правительством, пятая - это политика. Мы знаем Родезию, Советский Союз, мою страну, которая раньше называлась Югославией, Россию", - сказал Сашич.

"В чем разница между всеми этими запретами? На мою страну наложили санкции резолюцией ООН, но в 1992 году на Олимпийских играх югославские спортсмены выступали под нейтральным флагом. Для меня как для серба понятно, что спортсмены из России и Белоруссии должны по меньшей мере участвовать под нейтральным олимпийским флагом на Олимпиаде", - добавил представитель Евролиги.

Также он отметил, что почти 20 стран были атакованы во время олимпийского перемирия в 1998 году. "Я хотел бы теперь отметить три пункта из Олимпийской хартии. За семь дней до Олимпийских игр объявлялось перемирие и на семь дней после Паралимпийских игр, вмешательство правительств было запрещено. Говорят, что Россия нарушила олимпийские правила, но я хочу подчеркнуть, что США нарушали такие правила 35 раз, почти 20 стран, включая Сербию, через шесть дней после Игр в Нагано были атакованы".

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.