Министр спорта Уганды заявил о готовности проведения товарищеских матчей с россиянами

Спорт должен быть зрелищем, должен пропагандировать здоровье, подчеркнул Питер Огванг

ПЕРМЬ, 20 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Уганда готова принимать российских спортсменов и проводить товарищеские матчи между сборными двух стран в разных видах спорта. Об этом ТАСС на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми рассказал государственный министр образования и спорта Республики Уганда Питер Огванг.

"Мы полностью поддерживаем и солидарны с российскими спортсменами. Санкции, которые накладывает Запад на Россию, могут уничтожить спорт. Олимпийское движение в опасности, потому что решение принимают лишь некоторые определенные страны, а не большинство. Мы видим двойные стандарты, одних наказывают, а других, которые делают еще более плохие вещи, - нет", - сказал Огванг.

"Спорт должен быть зрелищем, должен пропагандировать здоровье, а сейчас он превратился в элемент политики. Наша страна готова проводить с Россией товарищеские матчи, готова принимать ваших спортсменов. Речь и о футболе, и о баскетболе, и об атлетике, о волейболе, боксе. Если бы были катки в моей стране, то даже фигурное катание готовы были бы принять", - добавил собеседник агентства.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.