Россия и Бенин договорились об обмене спортсменами и тренерами

Меморандум о взаимопонимании в области спорта между странами также включает проведение различных семинаров и обмен технологиями

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Россия и Бенин заключили меморандум о взаимопонимании в области спорта, страны намерены обмениваться опытом, а также спортсменами и тренерами. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь по спорту Республики Бенин Алиду Сефу в кулуарах форума "Россия - спортивная держава".

"У нас есть договоренности между Бенином и Россией, в том числе в области спорта. Это меморандум о взаимопонимании во многих сферах. В частности, он касается массового спорта, проведения различных семинаров, обмена технологиями, а также обмена спортсменами и тренерами", - сказал Сефу.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).