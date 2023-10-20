Сальников назвал логичной идею вернуть традицию спортивных парадов на Красной площади

Возобновление таких парадов является показателем поддержки спорта в России, считает президент Всероссийской федерации плавания

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Предложение возобновить проведение спортивных парадов на Красной площади выглядит интересным и логичным. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми высказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

На форуме глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выступил с предложением объявить следующий год Годом спорта и вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади. Президент России Владимир Путин назвал это предложение хорошей идеей.

"Спортивные парады - это историческое явление в нашей стране, они всегда пользовались популярностью. Их возобновление я считаю одним показателей поддержки спорта в России. Они послужат популяризации спорта и привлечению населения к ежедневным занятиям физической культурой. Считаю это логичным и очень интересным предложением", - сказал Сальников.

"Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.