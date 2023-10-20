Рожков: 100 детей с ОВЗ из Пермского края приняли участие в "Паралимпийском уроке"

В мероприятии приняли участие 10 чемпионов и призеров Паралимпийских игр

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) провел урок для 100 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) из Пермского края. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Паралимпийский комитет России системно проводит мероприятия, направленные на развитие и популяризацию паралимпийского движения среди детей и подростков в рамках спортивно-образовательного проекта "Паралимпийский урок". Традиционно для его организации мы привлекаем паралимпийских чемпионов, дети получают возможность пообщаться с ними. Урок всегда вызывает интерес, и мы получаем только положительные отзывы, для многих это стали первые шаги в паралимпийский спорт", - сказал Рожков.

"Паралимпийский урок" является неотъемлемой частью крупных мероприятий, проводимых Паралимпийским комитетом России в субъектах РФ. Сегодня в Перми Паралимпийский комитет России организовал "Паралимпийский урок" для 100 детей с ограниченными возможностями здоровья. 10 чемпионов и призеров Паралимпийских игр, а также чемпионы мира и Европы, в том числе звезды паралимпийского спорта из Пермского края, рассказали о паралимпийском движении и видах спорта, собственных историях успеха и провели мастер-классы. Все участники остались довольны и получили памятные подарки", - добавил глава ПКР.

Рожков рассказал, что следующие мероприятия будут проведены в рамках Международного дня инвалидов. "В Москве "Паралимпийский урок" состоится в образовательно-демонстрационном центре, открывшимся в Паралимпийском комитете России. Также традиционно "Паралимпийские уроки" будут проводиться региональными отделениями ПКР в различных субъектах РФ", - отметил он.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.