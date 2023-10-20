Юран рассказал, что стремится поработать в футбольном клубе "Спартак"

Тренер отметил, что московский клуб является флагманом российского футбола

ТАСС, 20 октября. Главный тренер клуба "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран считает московский "Спартак" флагманом российского футбола и стремится поработать в этой команде. Об этом Юран, в 1999 году ставший в составе красно-белых чемпионом России, рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Конечно, любому бывшему футболисту хочется поработать в клубе, где он играл. Тем более что "Спартак" - не просто клуб, а флагман нашего футбола, самая популярная команда страны. Да, было бы здорово в ней поработать - и не просто поработать, а выиграть трофеи, но я не мечтаю это сделать, а стремлюсь. Впрочем, то же самое касается и других ведущих клубов", - сказал Юран.

Юрану 54 года, он возглавил "Пари НН" в 2023 году. Также он работал в тренерском штабе московского "Спартака", возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику", армянский клуб "Мика", красногорский "Зоркий", "СКА-Хабаровск" и подмосковные "Химки".