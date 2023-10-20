Панов: Единая лига ВТБ в условиях ограничений российского спорта стала только интересней

Команды не тратят силы на выступления в международных соревнованиях, подчеркнул президент "Пари Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Единая лига ВТБ в условиях внешнего ограничения российского спорта стала только интереснее, об этом свидетельствует в том числе смена чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал президент баскетбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Сергей Панов.

"Мне кажется, лига становится только интереснее, команды не распыляются на международные соревнования. Последние результаты - смена лидеров и смена чемпионов - показывают, что лига становится интереснее", - сказал Панов.

В прошлом сезоне казанский УНИКС впервые стал победителем Единой лиги ВТБ, которая проводится с сезона-2009/10. Победителями турнира становились также московский ЦСКА (11 раз), по разу - петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки".

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.