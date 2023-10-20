Юран заявил, что никогда не будет работать в футбольном клубе "Химки"

Тренер рассказал, что не пошел бы работать в подмосковный клуб из-за принципиальных соображений

ТАСС, 20 октября. Главный тренер футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран не планирует больше работать в подмосковных "Химках". Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Есть ли клубы, куда не пошел бы из принципиальных соображений? Только "Химки". Этот клуб я для себя вычеркнул, не в обиду его болельщикам будет сказано", - сказал Юран.

Юран возглавлял "Химки" с 23 февраля по 9 августа 2022 года, под его руководством команда заняла 13-е место в чемпионате России прошлого сезона и обыграла "СКА-Хабаровск" в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге (0:1, 3:0). Позднее специалист в комментарии "Спорт-экспрессу" говорил, что не уточнял причины расторжения контракта. Также Юран возглавлял "Химки" в 2008 и 2020 годах, доведя команду до финала Кубка России (2020).