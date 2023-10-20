Логинова заявила, что РУСАДА готово к слушаниям в CAS по апелляции WADA

РУСАДА не хочет отвечать за то, что выходит за рамки компетенции организации, отметила гендиректор агентства

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) полностью готово к слушаниям в Спортивном арбитражном суде (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом в ходе выступления на круглом столе "Антидопинговое обеспечение российского спорта" в рамках форума "Россия - спортивная держава" заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Будут слушания в Спортивном арбитражном суде, - сказала Логинова. - Мы к ним готовы, у нас есть четкая и понятная позиция, которую мы выработали еще несколько месяцев назад. Но никто никогда не отказывается от того, что при необходимости некоторые моменты можно изменять. Мы вне законодательного процесса и не хотим отвечать за то, что выходит за рамки нашей компетенции".

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. Всемирное антидопинговое агентство в тот же день сообщило о своем намерении отстоять свою правоту в CAS.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.