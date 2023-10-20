В Минспорте отметили важность обучения специалистов для фиджитал-спорта

Необходимо искать специалистов, которые имеют специализацию в спорте и фиджитал, подчеркнул Азат Кадыров

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Фиджитал-спорт требует широкого спектра кадров, подготовка таких специалистов имеет первостепенное значение. Об этом на круглом столе "Фиджитал-образование: кадры будущего" в рамках международного форума "Россия - спортивная держава" рассказал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

"Фиджитал-спорт - это новое направление, которое есть не только в спорте, но и везде, оно требует широкого спектра кадров, - сказал Кадыров. - Это в первую очередь тренерские кадры, наши профильные вузы, подведомственные министерству спорта, начинают готовить такие кадры. Нужны и специалисты в области искусственного интеллекта. Мы начинаем реализовывать фиджитал-центры, они будут насыщены системами искусственного интеллекта, там тоже нужны специалисты. Мы знаем, какой дефицит в области IT, тоже нужно работать. Все направления, которые нужны".

"Здесь нужна кооперация, хорошо, что много учебных заведений реализуют такие направления. Министерство образования поддерживает и совершает большую работу по подготовке кадров. Я думаю, вы согласитесь, что нужно смотреть шире: необходимо спектр подготовки кадров расширять, готовить программы подготовки и переквалификации, готовить образовательные блоки, которые будут выпускать специалисты. Чтобы научить людей, нужны учителя, вот с учителями будет как раз сложнее, учитель - тоже искусство. Подготовка кадров - такая сложная и скрупулезная работа, нужно искать именно тех, кто имеет специализацию в теме спорта и фиджитал, поэтому предстоит большая работа. Сегодня такой фактически первый разговор, хорошо, что это вызывает интерес. Уверен, что в будущем на площадке форума можно будет обсудить, подвести итоги, определить, что нужно сделать для улучшения", - добавил Кадыров.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Им предшествуют фиджитал-игры, которые являются тестовым мероприятием. В ноябре 2022 года начала свою работу Всероссийская федерация фиджитал-спорта, президентом организации является олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).