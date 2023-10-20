"Бокс-зарядка" прошла на форуме "Россия - спортивная держава"

В мероприятии на набережной Камы приняли участие порядка 800 человек

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. "Бокс-зарядка" состоялась на форуме "Россия - спортивная держава" в Перми. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В зарядке на набережной Камы приняли участие порядка 800 человек. Ее провели двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, олимпийский чемпион Егор Мехонцев и серебряный призер Олимпийских игр Софья Очигава.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.