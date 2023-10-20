Олимпийский комитет России приостановил финансирование программ на 3,5 млрд рублей

Владимир Сенглеев отметил, что такая ситуация возникла из-за убытков традиционных спонсоров организации и санкций

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) был вынужден приостановить финансирование спортивных программ на сумму более 3,5 млрд рублей. Об этом на панельной сессии "Российское олимпийское движение: вызовы и перспективы" на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" заявил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

"Из-за того, что мы не подтвердили источники финансирования, мы приостановили финансирование программ на 3,514 млрд рублей", - сказал Сенглеев. Гендиректор ОКР уточнил, что ситуация возникла из-за убытков традиционных спонсоров ОКР в связи с санкциями в отношении России.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).