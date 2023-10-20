В РУСАДА открыто 115 дел по нарушениям антидопинговых правил

Агентство продолжает работу по делам из базы данных московской лаборатории, отметила Вероника Логинова

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в настоящее время расследует 115 случаев нарушения антидопинговых правил, по которым были открыты дела. Об этом генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала в ходе выступления на круглом столе "Антидопинговое обеспечение российского спорта" в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"У нас открыто 115 дел [по нарушениям антидопинговых правил], - сказала Логинова. - Я не думаю, что это очень много. Ситуация аналогична той, что была в предыдущие годы. РУСАДА продолжает работу по делам из базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории, и в принципе мы подходим к завершению".