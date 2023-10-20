20 октября, 07:59
Форум "Россия - спортивная держава"

В ОКР назвали наиболее проблемные статьи финансирования спортивных федераций

Самой проблемной статьей расхода стало финансирование информационно-технического обеспечения

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Финансирование информационно-технического обеспечения стало самой проблемной статьей расхода среди спортивных федераций. Соответствующая информация была представлена Олимпийским комитетом России (ОКР) на панельной сессии "Российское олимпийское движение: вызовы и перспективы" на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава".

С данной проблемой столкнулись 73,3% спортивных федераций. Среди проблемных статей также указаны финансирование услуг по подготовке мест проведения спортивных мероприятий (64,4%), услуг по обеспечению сувенирной продукцией участников спортивных мероприятий (53,3%) и проживание участников спортивных мероприятий (51,1%).

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября). 

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Форум "Россия - спортивная держава"
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