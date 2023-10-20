Российская теннисистка Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Китае

В четвертьфинале россиянка в двух сетах обыграла японку Нао Хибино

ТАСС, 20 октября. оссиянка Диана Шнайдер обыграла японку Нао Хибино в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Наньчане.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 7:5 в пользу российской спортсменки. В следующем матче она сыграет с победительницей встречи между представительницей Чехии Мари Боузковой и колумбийкой Камилой Осорио.

Шнайдер 19 лет, она занимает 72-е место в рейтинге WTA и ни разу не побеждала на соревнованиях под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила далее второго круга. Шнайдер является победительницей трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде - Уимблдона (2021), Открытого чемпионата Австралии (2022) и Открытого чемпионата США (2022).

Хибино 28 лет, она располагается на 93-й позиции мирового рейтинга, на ее счету три титула WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила далее второго круга.

Турнир в Наньчане завершится 22 октября. Он проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 250. Призовой фонд - более $259 тыс. Действующей победительницей является шведка Ребекка Петерсон, выигравшая турнир в 2019 году. С тех пор соревнование не проводилось в связи с распространением коронавируса, а в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в Китае из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Позднее спортсменка заверила, что находится в безопасности.