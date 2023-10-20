20 октября, 08:11
Форум "Россия - спортивная держава"

Российские спортсмены потеряли из-за санкций более 1 млрд рублей

Спортсмены и тренеры получали премии за счет государственных денег, их выплачивали федерации и организаторы международных соревнований, отметил Владимир Сенглеев

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Спортсмены из России потеряли более 1 млрд рублей после введения санкций в феврале 2022 года. Об этом сообщил гендиректор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев на круглом столе "Российское олимпийское движение: вызовы и перспективы" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Спортсмены и тренеры получали премии за счет государственных денег, их выплачивали федерации и организаторы международных соревнований. Мы запросили, сколько вообще потеряли спортсмены, - 1,064 млрд рублей", - сказал Сенглеев.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. 

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Форум "Россия - спортивная держава"
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