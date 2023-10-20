Матыцин попрактиковался в некоторых видах спорта на форуме "Россия - спортивная держава"

Министр произвел выстрел из биатлонной винтовки и проверил силу удара

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин посетил несколько стендов федераций на форуме "Россия - спортивная держава" в Перми и проверил силу удара на силомере. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матыцин провел обход стендов на форуме "Россия - держава", где он попрактиковался в некоторых видах спорта, в частности произвел выстрел из пневматической биатлонной винтовки, а также проверил силу удара на силомере на стенде Федерации бокса России.

Форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.