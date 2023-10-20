20 октября, 08:40
Единая лига ВТБ

Панов считает, что "Пари НН" может превзойти результаты прошлого сезона в Единой лиге ВТБ

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ нижегородская команда уступила клубу "Локомотив-Кубань" в четвертьфинале

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Баскетбольному клубу "Пари Нижний Новгород" по силам превзойти результаты прошлого сезона, перед командой стоит задача в каждом матче играть на победу. Об этом ТАСС рассказал президент клуба Сергей Панов.

"Потенциал [превзойти результаты прошлого сезона] есть, конечно", - сказал Панов.

Он отметил, что задача команды - играть на победу в каждом матче. "Победы в каждом матче, а там как пойдет", - сказал президент клуба.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ нижегородская команда уступила клубу "Локомотив-Кубань" в четвертьфинале. В регулярном чемпионате "Пари НН" занял четвертое место. 

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