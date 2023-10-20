В Прикамье открылась лыжероллерная трасса для подготовки лыжников и биатлонистов

Стоимость проекта составила более 78 млн рублей

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Лыжероллерная трасса для подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону открылась в деревне Шилово Пермского края. Открытие состоялось в рамках форума "Россия - спортивная держава", сообщает корреспондент ТАСС.

"Хочу сказать большое спасибо всем участникам, частному инвестору за подарок, который они нам сделали, Министерству спорта Российской Федерации - за поддержку. Уверен, что этот объект будет востребован", - сказал в ходе открытия трассы губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Строительство трассы протяженностью 3 км началось весной этого года в рамках концессионного соглашения. По данным Министерства физической культуры и спорта Прикамья, по конфигурации и перепадам высот трасса соответствует требованиям для подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону. Объект оснащен спортивным оборудованием, на протяжении всей дистанции обустроено освещение. Общая стоимость проекта составила более 78 млн рублей. Большую часть средств, необходимых для создания объекта, 51,54 млн рублей, составила федеральная субсидия, полученная в рамках программы "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", направленной на поддержку частных инвесторов, развивающих спортивную инфраструктуру.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).