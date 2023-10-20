Поздняков заявил о росте количества обращений в национальный спортивный арбитраж

Учредителем национального арбитража является Олимпийский комитет России, отметил Станислав Поздняков

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Количество обращений в российский национальный спортивный арбитражный суд увеличилось. Об этом журналистам в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Что касается аналога CAS (Спортивного арбитражного суда - прим. ТАСС), то он уже создан, его учредителем является ОКР. Другое дело, что президент акцентировал внимание, чтобы все участники отрасли искали ответы в спорах на его площадках. По статистике динамика обращений увеличивается", - сказал Поздняков.

В четверг на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в Перми президент РФ Владимир Путин назвал "пока слабоватым" институт спортивного арбитража в стране, поручил развить его в независимую структуру, которой все доверяют.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.