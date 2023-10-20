"Родина" сыграет с "Черноморцем" в шестом раунде "пути регионов" Кубка России по футболу

В других матчах раунда "Химки" примут владивостокское "Динамо", "Акрон" на своем поле сыграет с "Волгарем", а "Форте" дома встретится со "СКА-Хабаровск"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московская "Родина" встретится с новороссийским "Черноморцем" в матче шестого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Жеребьевка данной стадии турнира прошла в пятницу.

Встреча пройдет на домашнем стадионе "Родины". В других матчах раунда подмосковные "Химки" примут владивостокское "Динамо", тольяттинский "Акрон" на своем поле сыграет с астраханским "Волгарем", а "Форте" из Таганрога примет "СКА-Хабаровск". Встречи пройдут с 31 октября по 2 ноября.

Победители шестого раунда получат право сыграть в плей-офф "пути регионов".

По регламенту Кубка России 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).