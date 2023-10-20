Победа на этапе юниорского Гран-при России стала для сюрпризом для фигуристки Морозовой

Спортсменка по сумме двух программ на турнире набрала 205,69 балла

ОМСК, 20 октября. /ТАСС/. Победительница второго этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию Виктория Морозова не ожидала, что займет первое место на турнире, так как допустила ошибки в произвольной программе. Об этом она рассказала журналистам.

Морозова по сумме двух программ набрала 205,69 балла (70,73 за короткую + 134,96 за произвольную) и опередила серебряного призера Алису Двоеглазову (205,16; 69,88 + 135,28) на 0,53 балла.

"Это было очень неожиданно, я думала, что не выиграю из за ошибок в произвольной, но судьи решили иначе. Обычно хожу, разминаюсь, прыгаю аксели, снимаю и надеваю коньки. Это не мой максимум, могу лучше, были ошибки, буду улучшать, накатывать, вставлять элементы ультра-си. Они были готовы, я прыгала на тренировке, но решили не вставлять. Решили, что чистого проката будет достаточно", - сказала Морозова.

Этап юниорского Гран-при России завершится в пятницу соревнованиями в мужском одиночном катании.