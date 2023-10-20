МОК прокомментировал слова Путина об этнической дискриминации россиян

Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, заявили в Международном олимпийском комитете

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что выдвинутые организацией рекомендации о допуске россиян в нейтральном статусе являются этнической дискриминацией. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК.

19 октября Путин на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми заявил, что российские спортсмены подвергаются этнической дискриминации, сталкиваясь с политическими требованиями при отборе на Олимпиаду. Президент РФ выразил возмущение тем, что в МОК приглашение на Олимпиаду считают не безусловным правом лучших спортсменов, а "привилегией". Путин отметил, что заслужить ее можно не спортивными результатами, а политическими жестами, которые не имеют отношения к спорту. "Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации", - отметил он.

"Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана, - заявили в МОК. - Строгие условия, которые МОК определил в своих рекомендациях международным федерациям для участия отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, соответствуют Олимпийской хартии. Они являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии. Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией".

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Вопрос об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже на данный момент по-прежнему не решен.